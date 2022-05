David di Donatello | tutta l’emozione di Eduardo Scarpetta e la toccante dedica

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attore ha vinto come miglior attore non protagonistaè stato uno dei protagonisti deidi2022. L’attore è stato premiato con il premio da non protagonista nel film “Qui rido io” per la regia di Mario Martone.si è fatto conoscere al grande pubblico con la serie HBO “L’amica Geniale” e con “Carosello Carosone”, inoltre è tra i protagonisti della serie tratta dal film “Le Fate Ignoranti”. Leggi anche:, l’attore incanta con “Carosello Carosone” Premiato aidinon è riuscito a nascondere la sua emozione.ha infatti volutore il riconoscimento al padre scomparso quando aveva 11 ...