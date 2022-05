“CURVA NELL’IPERURANIO” | BARBARA D’URSO FESTEGGIA GLI ASCOLTI TRA PUPA E TALK

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 4 maggio 2022)ha aperto la puntata di Pomeriggio 5 con un ringraziamento speciale per glidello storicoshow del pomeriggio di Canale 5 e della finale del reality Lae il Secchione, andata in onda ieri sera su Italia 1. Ma quanti eravate ieri a Pomeriggio 5? Grandissimo successo ancora una volta. Vi amiamo follemente, qualunque cosa succeda e da dovunque trasmettiamo rimanete lì. Share altissimo, la. Idem per lae il Secchione Show. Il reality della rete giovane Mediaset ha raccolto 1.253.000 telespettatori con uno share del 9,80%. Nei target si segnala l’11,51% nel commerciale e il 18,01% nei 15-34 anni. Pomeriggio 5 ha registrato 1,7 milioni con il 30,65% nei giovani. La finale de La ...