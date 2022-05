Corea del Nord, Tokyo: “Lanciato sospetto missile balistico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha Lanciato un sospetto missile balistico. Lo scrive su Twitter l’ufficio del primo ministro giapponese, secondo quanto riporta la Cnn. Anche le forze armate della Corea del Sud hanno riferito che almeno un proiettile è stato sparato dalla Corea del Nord nelle acque al largo della penisola Coreana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladelhaun. Lo scrive su Twitter l’ufficio del primo ministro giapponese, secondo quanto riporta la Cnn. Anche le forze armate delladel Sud hanno riferito che almeno un proiettile è stato sparato dalladelnelle acque al largo della penisolana. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

