Conte abbaia a Draghi | “Amareggiati per il no al Superbonus | gravissimo se è una risposta sulla guerra”

"Noi siamo rimasti molto Amareggiati, non è una questione personale. E' una questione da chiarire agli italiani, agli 11 milioni di italiani che ci hanno votato. Noi abbiamo dato il nostro consenso alla formazione di questo governo proprio sull'impegno per la transizione ecologica. Il Superbonus è una misura che tutto il mondo ci ha invidiato". Così il leader M5S Giuseppe Conte commentando le parole di ieri del premier Draghi, che ha di fatto bocciato il Superbonus edilizio, misura voluta dai grillini, nella sua intervista a Tgcom24. "Qual è la logica di un premier che prima sottoscrive una norma che allunga il Superbonus e poi va al Parlamento Ue a parlare male di questa misura?", insiste l'ex presidente del Consiglio, che aggiunge: "C'è una contraddizione incomprensibile e va ...

