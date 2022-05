Atletica, Larissa Iapichino: 'Penso a Parigi 2024 e ai Mondiali di Eugene' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Larissa Iapichino Bologna, 4 maggio 2022 - Vent'anni da compiere a luglio ma un presente che può già essere importante. Larissa Iapichino è al via di una stagione che vuole vederla protagonista ad ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)Bologna, 4 maggio 2022 - Vent'anni da compiere a luglio ma un presente che può già essere importante.è al via di una stagione che vuole vederla protagonista ad ...

Advertising

zazoomblog : Atletica Larissa Iapichino: “Penso alle prossime Olimpiadi ma anche ai Mondiali di Eugene” - #Atletica #Larissa… - FirenzePost : Atletica: Larissa Iapichino presenta il suo libro in Regione e pensa già alle Olimpiadi di Parigi - Luxgraph : Atletica, Larissa Iapichino: 'Obiettivo Olimpiadi e Mondiali' - sportli26181512 : Larissa Iapichino, obiettivo Mondiali a Eugene: In occasione della presentazione del libro Correre in aria, Larissa… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? La lunghista Larissa Iapichino aprirà la stagione al Castiglione Meeting che quest'anno si terrà a Grosset… -