Ambra Angiolini a X Factor 2022: sarà uno dei giudici insieme a Fedez (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ambra Angiolini sarà tra i giudici di X Factor 2022: ad annunciarlo la stessa conduttrice con un video su Instagram. Ambra Angiolini sarà giudice di X Factor 2022. La notizia era già nell'aria da diversi giorni ma l'ufficialità è arrivata solo oggi con un video postato su Instagram dalla diretta interessata. Per Ambra si tratta dell'esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent'anni, costantemente sulla cresta dell'onda. Fresca di conduzione - per il quinto anno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022)tra idi X: ad annunciarlo la stessa conduttrice con un video su Instagram.giudice di X. La notizia era già nell'aria da diversi giorni ma l'ufficialità è arrivata solo oggi con un video postato su Instagram dalla diretta interessata. Persi tratta dell'esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante,è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari. Lavora nel mondo dello spettacolo da trent'anni, costantemente sulla cresta dell'onda. Fresca di conduzione - per il quinto anno ...

