Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2022 ore 17:15 (Di martedì 3 maggio 2022) Viabilità DEL 3 MAGGIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SULLA PRENESTINA, RISOLTO INCIDENTE, PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA PONTE DI NONA ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA Roma LIDO IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 maggio 2022)DEL 3 MAGGIOORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SULLA PONTINA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI IN CORSO, PERMANGONO LE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SULLA PRENESTINA, RISOLTO INCIDENTE, PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA PONTE DI NONA ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEALIDO IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VITINIA. DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL ...

