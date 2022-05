Ue | Draghi | ' omaggio alla memoria di Sassoli | ha presieduto Parlamento Ue anni difficilissimi'

(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Voglio prima di tutto renderedi David, che hailEuropeo in. Durante la pandemia, ilha continuato a riunirsi, discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida dinon ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio Europeo, un “nuovo progetto di speranza” per “un'Europa che innova, che protegge, che illumina”. Questa visione di Europa è oggi più necessaria che mai". Lo ha detto MarioalUe.

elvise1657 : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Sono davvero felice di esser qui, nel cuore, nella culla della democrazia europea. Voglio prima di tutto rend… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ??? 'Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria… - armdigennaro : RT @dariodangelo91: #Draghi: 'Sono davvero felice di esser qui, nel cuore, nella culla della democrazia europea. Voglio prima di tutto rend… - elena_ele6 : RT @rtl1025: ??? 'Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria… - FaustoPanebian2 : RT @classcnbc: +++#Draghi al Parlamento Europeo: 'Sono felice di essere qui, nella culla della democrazie europea. Voglio rendere omaggio… -

Il Sole 24 ORE

...di "super" inScherzi a parte, al di là dell'acquisto di qualche bomber straniero per irrobustire la squadra di Pioli, l'arrivo dello sceicco dell'Oman finirebbe per aiutare lo stesso...... inall'illustre predecessore di Din Djarin . che torna sugli schermi proprio nella serie ... usata dai predoni Tusken (una volta noti come Sabbipodi ) per cacciare iKrayt . Include le ... Draghi all’Europarlamento: erve federalismo Ue pragmatico, rivedere Trattati con coraggio Roma, 3 mag (Adnkronos) – “Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli ... Questa visione di Europa è oggi più necessaria che mai”. Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue.Draghi a Strasburgo, il discorso «Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il ...