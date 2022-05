**Ue: Draghi, 'abbiamo bisogno di federalismo ideale per difendere nostri valori'** (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Ho parlato di un federalismo pragmatico, ma devo aggiungere che mai, come ora, i nostri valori europei -di pace, di solidarietà, di umanità- hanno bisogno di essere difesi. E mai, come ora, questa difesa è per i singoli Stati difficile e diventerà sempre più difficile. abbiamo bisogno non solo di un federalismo pragmatico ma di un federalismo ideale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Ho parlato di unpragmatico, ma devo aggiungere che mai, come ora, ieuropei -di pace, di solidarietà, di umanità- hannodi essere difesi. E mai, come ora, questa difesa è per i singoli Stati difficile e diventerà sempre più difficile.non solo di unpragmatico ma di un". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo.

