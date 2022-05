Ucraina, Salvini: “Andrei a piedi a Mosca se utile per la pace” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Papa dice che è pronto a incontrare Putin e oggi Macron ha parlato per due ore con Putin. Entrambi cercano di arrivare alla pace. Io non ho chiesto il visto per Mosca ma se potessi fare qualcosa per la pace, io ci Andrei a piedi”. Così Matteo Salvini a Cartabianca su Rai3. Sull’invio di armi in Ucraina il leader della Lega spiega: “Parlerò con Draghi, spero già questa settimana. Bisogna domandarsi se altre armi allungano o accorciano la guerra”. “Io vorrei capire come, quanto, quando, a chi, perché… Non lo dico da pacifista ma è arrivato il momento di costringere le due parti a sedersi a un tavolo e mi piacerebbe lo facessero a Roma”. “Io – aggiunge – chiederò a Draghi qual è il piano di azione dell’Italia. Come intendiamo andare avanti nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Papa dice che è pronto a incontrare Putin e oggi Macron ha parlato per due ore con Putin. Entrambi cercano di arrivare alla. Io non ho chiesto il visto perma se potessi fare qualcosa per la, io ci”. Così Matteoa Cartabianca su Rai3. Sull’invio di armi inil leader della Lega spiega: “Parlerò con Draghi, spero già questa settimana. Bisogna domandarsi se altre armi allungano o accorciano la guerra”. “Io vorrei capire come, quanto, quando, a chi, perché… Non lo dico da pacifista ma è arrivato il momento di costringere le due parti a sedersi a un tavolo e mi piacerebbe lo facessero a Roma”. “Io – aggiunge – chiederò a Draghi qual è il piano di azione dell’Italia. Come intendiamo andare avanti nei ...

