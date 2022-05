Scambiò tumore per frattura, condannato medico per la morte di un 20enne (Di martedì 3 maggio 2022) Con la sentenza definitiva, confermata dalla Cassazione, si è chiusa la vicenda iniziata nel 2013 quando un ragazzo 20enne venne operato da un chirurgo della casa di cura romana Nuova Itor che aveva confuso un tumore per una frattura. Per quella diagnosi sbagliata, che portò alla morte del giovane, il medico è stato condannato a un anno di reclusione con l'accusa di lesioni colpose e omicidio colposo. La morte dopo 17 mesi di agonia Nel maggio del 2013 a causa di un insopportabile dolore al ginocchio, il ragazzo andò a farsi visitare dall’ortopedico che, nonostante il tumore fosse stato evidenziato dalle lastre, non se ne accorse e decise di operarlo aggravando la situazione. Il cancro, un osteosarcoma molto aggressivo, andò infatti in metastasi e a ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 maggio 2022) Con la sentenza definitiva, confermata dalla Cassazione, si è chiusa la vicenda iniziata nel 2013 quando un ragazzovenne operato da un chirurgo della casa di cura romana Nuova Itor che aveva confuso unper una. Per quella diagnosi sbagliata, che portò alladel giovane, ilè statoa un anno di reclusione con l'accusa di lesioni colpose e omicidio colposo. Ladopo 17 mesi di agonia Nel maggio del 2013 a causa di un insopportabile dolore al ginocchio, il ragazzo andò a farsi visitare dall’ortopedico che, nonostante ilfosse stato evidenziato dalle lastre, non se ne accorse e decise di operarlo aggravando la situazione. Il cancro, un osteosarcoma molto aggressivo, andò infatti in metastasi e a ...

