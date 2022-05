Ronda Rousey a Becky Lynch: “Non nominare più mia madre, altrimenti ti ammazza” (Di martedì 3 maggio 2022) Becky Lynch rimane una delle attrazioni principali del lunedì sera e della WWE in generale. Protagonista in alcuni dei momenti più iconici della storia recente, sembra che nessuno possa impedirle di dire o fare qualsiasi cosa. Tranne che in un’occasione. Becky Lynch e Ronda Rousey si conoscono molto bene, e hanno dato vita ad una faida che non si è mai fermata, proseguita anche dopo il temporaneo addio dell’ex fighter UFC a Stamford, ma a quanto pare a tutto c’è un limite. Mentre parlava al Wives of Wrestling Podcast, Ronda Rousey ha detto a Becky Lynch che non doveva più nominare sua madre, altrimenti l’avrebbe uccisa: “Ad un certo punto ho dovuto dire a ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 3 maggio 2022)rimane una delle attrazioni principali del lunedì sera e della WWE in generale. Protagonista in alcuni dei momenti più iconici della storia recente, sembra che nessuno possa impedirle di dire o fare qualsiasi cosa. Tranne che in un’occasione.si conoscono molto bene, e hanno dato vita ad una faida che non si è mai fermata, proseguita anche dopo il temporaneo addio dell’ex fighter UFC a Stamford, ma a quanto pare a tutto c’è un limite. Mentre parlava al Wives of Wrestling Podcast,ha detto ache non doveva piùsual’avrebbe uccisa: “Ad un certo punto ho dovuto dire a ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ronda Rousey a Becky Lynch: 'Non nominare più mia madre, altrimenti ti ammazza' - - SpazioWrestling : Becky Lynch: 'Ronda Rousey non è ancora al mio livello' #BeckyLynch #WWE - TSOWrestling : A nove giorni da #WMBacklash, che cosa è accaduto a #SmackDown? Chi ha vinto la Beat The Clock Challenge tra Charlo… - TSOWrestling : Le prove generali di #WrestleManiaBacklash! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Ronda tornerà per un ultimo match di #MMA? // #TSOW #TSOS -