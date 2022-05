Mosca: "Distrutti hangar con armi occidentali a Odessa" (Di martedì 3 maggio 2022) Le forze armate russe hanno distrutto hangar con armi straniere a Odessa con missili da crociera supersonici Onyx. Lo spiega l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Leggi su europa.today (Di martedì 3 maggio 2022) Le forze armate russe hanno distruttoconstraniere acon missili da crociera supersonici Onyx. Lo spiega l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Advertising

fisco24_info : Mosca, raid su aeroporto a Odessa, distrutte armi da Usa, Europa: 'Distrutti hangar e pista' - OperaFisista : Mosca: 'Distrutti 389 obiettivi'. Kiev ha respinto lo sfondamento in Donetsk - PaolilloLuca : Mosca: 'Distrutti 389 obiettivi'. Kiev ha respinto lo sfondamento in Donetsk - PoliticaNewsNow : Ucraina, Mosca: 'Nella notte distrutti 389 obiettivi militari' - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Guterres in Ucraina: ' La guerra è inaccettabile nel XXI secolo' . Poi un ap… -