Meteo martedì | sole e improvvisi impulsi temporaleschi Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 maggio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo lunedì anche nella prima parte della settimana la circolazione intorno l’Italia rimarrà debolmente depressionaria, quanto basterà per riattivare condizioni a tratti instabili con fenomeni che culmineranno nelle ore diurne. Si tratterà di condizioni di spiccata variabilità, con schiarite anche ampie alternate ad annuvolamenti innescati da un debole flusso di correnti in quota mediamente occidentali. Queste attiveranno una certa instabilità dal pomeriggio lungo le aree montuose, sia alpine che appenniniche, con rovesci e qualche temporale in locale sconfinamento alle adiacenti zone di pianura. Il contesto termico vedrà un lieve recupero delle temperature rispetto all’avvio della settimana, con valori che si manterranno gradevoli e tipicamente primaverili.MARTEDI’ 03 MAGGIO. Iniziali schiarite al mattino, ...