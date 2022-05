Mascherine al chiuso: Ffp2 le più sicure, chirurgiche solo a scuola (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaduto l’obbligo generalizzato delle Mascherine, questo dispositivo di protezione resta comunque obbligatorio in alcuni luoghi al chiuso con l’indicazione di utilizzare la tipologia Ffp2. solo nelle scuole potrà essere utilizzata la mascherina chirurgica, tranne però in caso di contagiati. Anche sui luoghi di lavoro, se saranno confermati i protocolli vigenti resterà l’indicazione per l’uso delle Ffp2. Circa la tipologia da utilizzare, pur in assenza di obbligo, il virologo Andrea Crisanti non ha dubbi: “Per proteggersi, le Ffp2 sono la tipologia di protezioni delle vie respiratorie che funzionano meglio”. Le Ffp2, spiega l’esperto, “sono la tipologia maggiormente efficace e dunque andrebbero sicuramente utilizzate dai soggetti fragili e da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaduto l’obbligo generalizzato delle, questo dispositivo di protezione resta comunque obbligatorio in alcuni luoghi alcon l’indicazione di utilizzare la tipologianelle scuole potrà essere utilizzata la mascherina chirurgica, tranne però in caso di contagiati. Anche sui luoghi di lavoro, se saranno confermati i protocolli vigenti resterà l’indicazione per l’uso delle. Circa la tipologia da utilizzare, pur in assenza di obbligo, il virologo Andrea Crisanti non ha dubbi: “Per proteggersi, lesono la tipologia di protezioni delle vie respiratorie che funzionano meglio”. Le, spiega l’esperto, “sono la tipologia maggiormente efficace e dunque andrebbero sicuramente utilizzate dai soggetti fragili e da ...

Advertising

NicolaPorro : Ieri è caduto l’obbligo, ma molti insistono con le #mascherine. Missione compiuta per #Speranza &co... ?? - borghi_claudio : Ok le ordinanze, ma nonostante le paranoie di speranza da domani SPARISCE GREEN PASS DA TUTTO (tranne le rsa) e via… - GuidoDeMartini : ?? PER SPERANZA DAL 1º MAGGIO AL 15 GIUGNO le mascherine al chiuso, dove non sono obbligatorie (trasporti), sono com… - fIowwwer : Mercoledì a barcelona abbiamo tolto ufficialmente le mascherine al chiuso. Sabato io a casa con la febbre e un virus ?? - JohnRambo2014 : RT @MadameA02: Sentite, io non rompo i coglioni a voi che non portate più la mascherina e voi non rompete i coglioni a me che ho deciso di… -