Lulù Selassié sta con LDA? Ecco cosa hanno scoperto i fan

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 maggio 2022) Dopo la rottura con Manuel sembra chesia già andata avanti. Il suo bello sarebbe, figlio di Gigi D’Alessio, allievo della scuola di Amici. Tante le indiscrezioni che vedono protagonisti i due, il web sembra impazzito e tutti sostengono che sia nato un nuovo amore. Vediamo bene disi tratta. Leggi anche: Jessicafidanzata: la sua nuova fiamma è Simone di Temptation Island La fine della storia di Manuel eè andata bene per tutti Diciamo che non ci sono state molte disapprovazioni per la fine della storia di Manuel e. Tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo. Alcunisempre sostenuto che Manuel non l’avesse mai voluta e che solo, una volta fuori dal programma, si fosse dichiarato per visibilità. Altri invece pensano che ...