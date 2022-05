LIVE Virtus Bologna-Schio 62-66 | gara-3 finale scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA | le emiliane riescono a ricucire ancora una volta lo strappo Ora è volata finale

(Di martedì 3 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-71 Zan-da-la-si-ni! Da due, l’azzurra: appoggia al vetro firmando, a meno di 20? dalla fine, il +1 di unainfinita. 70-71 Triiiiiiiiiiiiiiipla di Dojkic! Laprova a rimettersi a stretto contatto. Inizia l’ultimo minuto di gioco. 67-71 Keys, va in lunetta: ora la palla pesa, è 1/2. 67-70 Gruda, Gruda, Gruda! Altro canestro per lei: una certezza per le venete. 67-68 Dojkic, da treeeeee! Bomba e “solo rete”:a -1. 64-68 Gruda,lei! Glaciale nel far canestro da due punti. 64-66 Gruda, si scuote. Dall’altra parte, due liberi per Dojkic: a bersaglio. 62-64 Turner, da due, poi Dojkic da treeeeeeeeeee!che col parzialino di 5-0 si riavvicina tantissimo alle venete. Attenzione ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Schio 67-71 gara-3 finale playoff basket Serie A1 femminile RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Schio 41-51 gara-3 finale playoff basket Serie A1 femminile RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Schio 50-62 gara-3 finale playoff basket Serie A1 femminile RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Schio 33-35 gara-3 finale scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA: le emiliane ricuciono lo s… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Schio 35-37 gara-3 finale playoff basket Serie A1 femminile RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… -

OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA31 - 35 Gruda e Pasa animano lo scontro e il tabellino al PalaDozza. 29 - 33 Dojkic, con un tiro in sospensione, da due: canestro. 27 - 33 Gioco da tre punti di Gruda: Schio respira riportandosi ...Francavilla Calcio e Monopoli si affronteranno per la sedicesima volta tra i professionisti. Sono 15 infatti i precedenti con i gabbiani (11 in campionato, 3 in Coppa Italia di Serie C e 1 nei ... LIVE Virtus Bologna-Schio 50-62, gara-3 finale scudetto basket femminile 2022 in DIRETTA: il graffio delle venete che si avvicinano allo scudetto La partita Monopoli – Virtus Francavilla del 4 maggio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C ...La partita Virtus Entella – Olbia del 4 maggio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C ...