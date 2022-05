Lazio, infortunio Pedro: lo spagnolo ancora ai box. Le sue condizioni (Di martedì 3 maggio 2022) L’attaccante della Lazio Pedro è ancora ai box per un infortunio al polpaccio. Le sue condizioni in vista della Sampdoria Solo 18 minuti giocati, dopo il derby di Roma. Pedro è alle prese con un fastidio al polpaccio che non gli scampo: dopo tre partite saltate, la sua presenza è in dubbio anche per la gara con la Sampdoria. Nemmeno ieri, alla ripresa degli allenamenti, si è visto a Formello: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno, con la speranza anche di un recupero all’ultimo minuto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) L’attaccante dellaai box per unal polpaccio. Le suein vista della Sampdoria Solo 18 minuti giocati, dopo il derby di Roma.è alle prese con un fastidio al polpaccio che non gli scampo: dopo tre partite saltate, la sua presenza è in dubbio anche per la gara con la Sampdoria. Nemmeno ieri, alla ripresa degli allenamenti, si è visto a Formello: le suesaranno valutate di giorno in giorno, con la speranza anche di un recupero all’ultimo minuto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

