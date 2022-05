Juventus, finalmente il centrocampista: tutto fatto, cifre e quando arriva (Di martedì 3 maggio 2022) La Juventus sembra aver finalmente trovato il centrocampista; ecco di chi si tratta e il tipo di accordo per arrivare al giocatore. In estate sono diverse le operazioni che la società bianconera deve fare per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; l’obiettivo è quello di regalare al tecnico una serie di innesti che possano riportare la Juventus a dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. Uno dei reparti su cui intervenire con maggiore forza è il centrocampo visti i problemi di questa stagione tra infortuni e una serie di prestazioni non all’altezza. Nelle ultime ore sembra che la dirigenza abbia trovato l’accordo con un giocatore di assoluto valore. AnsafotoIn mezzo al campo la Juventus, non è un mistero, ha bisogno di una mezzala che ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 maggio 2022) Lasembra avertrovato il; ecco di chi si tratta e il tipo di accordo perre al giocatore. In estate sono diverse le operazioni che la società bianconera deve fare per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; l’obiettivo è quello di regalare al tecnico una serie di innesti che possano riportare laa dominare il calcio italiano ed essere grande protagonista a livello internazionale. Uno dei reparti su cui intervenire con maggiore forza è il centrocampo visti i problemi di questa stagione tra infortuni e una serie di prestazioni non all’altezza. Nelle ultime ore sembra che la dirigenza abbia trovato l’accordo con un giocatore di assoluto valore. AnsafotoIn mezzo al campo la, non è un mistero, ha bisogno di una mezzala che ...

Advertising

Militos_Way : @cmdotcom Anche l'Inter ha vinto lo scudetto spendendo 85 in meno della Juventus, se non di più. Diciamo che le mil… - Boboj29 : Tuttosport Finalmente un volto nuovo , finalmente un ragazzo cresciuto nella Juventus, , finalmente una storia da r… - EngAHME02440984 : @CamFerrari25 Una personalità forte per un giocatore di 22 anni che è davvero orgoglioso di lui Finalmente un gioca… - alevuJ1897 : RT @SilverErLucano: Juventus: 'Finalmente qualificati in champions' Ceferin: - Alessan43626162 : RT @SilverErLucano: Juventus: 'Finalmente qualificati in champions' Ceferin: -

Via dal Real Madrid per la Juventus: in Brasile sganciano la bomba Il serbo appare finalmente deciso a lasciare ma le big d'Europa sono pronte a sfidarsi per strapparlo ai biancocelesti. Servono almeno 65 milioni di euro. Calciomercato Juventus, colpo dal Real ... Uno scantinato dal profumo Granata Il definitivo ritorno del Torino nell'elite del calcio italiano si ebbe soltanto nella stagione 1964 - 65, che vide la squadra allenata da Rocco precedere finalmente al terzo posto la Juventus, dopo ... CalcioMercato.it Juventus, finalmente il centrocampista: tutto fatto, cifre e quando arriva La Juventus sembra aver finalmente trovato il centrocampista; ecco di chi si tratta e il tipo di accordo per arrivare al giocatore. In estate sono diverse le operazioni che la società bianconera deve ... Quanto incasserà la Juventus da campionato e Coppa Italia La matematica qualificazione alla prossima Champions League non può consentire alla Juventus di andare in vacanza con anticipo. Per motivi sportivi, ma anche finanziari. C’è una finale di Coppa Italia ... Il serbo apparedeciso a lasciare ma le big d'Europa sono pronte a sfidarsi per strapparlo ai biancocelesti. Servono almeno 65 milioni di euro. Calciomercato, colpo dal Real ...Il definitivo ritorno del Torino nell'elite del calcio italiano si ebbe soltanto nella stagione 1964 - 65, che vide la squadra allenata da Rocco precedereal terzo posto la, dopo ... Finalmente alla Juventus: ecco l’erede di Alex Sandro La Juventus sembra aver finalmente trovato il centrocampista; ecco di chi si tratta e il tipo di accordo per arrivare al giocatore. In estate sono diverse le operazioni che la società bianconera deve ...La matematica qualificazione alla prossima Champions League non può consentire alla Juventus di andare in vacanza con anticipo. Per motivi sportivi, ma anche finanziari. C’è una finale di Coppa Italia ...