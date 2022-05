Juventus, addio Chiesa: ecco a chi andrà la maglia numero 10 (Di martedì 3 maggio 2022) Federico Chiesa sarà al centro della Juve della prossima stagione, ma attenzione per i tempi di recupero che rischiano di cambiare i piani. Con l’addio di Dybala sembra sempre più sicuro che nella prossima stagione sarà Federico Chiesa il numero 10 della Juventus che verrà, con l’ex Fiorentina che però non ha ancora ben chiaro quando sarà il giorno del suo rientro e il calendario fatto per poter favorire il Mondiale in Qatar non aiuta di certo, ecco dunque che il campione d’Europa con l’Italia ha tutta l’intenzione del mondo di non farsi soffiare il posto da nessuno. Federico Chiesa Juventus (LaPresse)Giocatori come Federico Chiesa sono essenziali per il calcio italiano, perché stiamo parlando di un elemento che è davvero un piacere ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 maggio 2022) Federicosarà al centro della Juve della prossima stagione, ma attenzione per i tempi di recupero che rischiano di cambiare i piani. Con l’di Dybala sembra sempre più sicuro che nella prossima stagione sarà Federicoil10 dellache verrà, con l’ex Fiorentina che però non ha ancora ben chiaro quando sarà il giorno del suo rientro e il calendario fatto per poter favorire il Mondiale in Qatar non aiuta di certo,dunque che il campione d’Europa con l’Italia ha tutta l’intenzione del mondo di non farsi soffiare il posto da nessuno. Federico(LaPresse)Giocatori come Federicosono essenziali per il calcio italiano, perché stiamo parlando di un elemento che è davvero un piacere ...

Advertising

JuventusUn : #Conte ritorna alla #Juventus: “Addio Allegri in estate” LO RIVORRESTE ???? - gilnar76 : ADDIO, È STATO BELLO FINCHÉ È DURATO!!! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - DiUbriachi : CONFERME ARRIVATE! Sarà Milinkovic Savic che dirà addio! ?? ???? #PSG, #ManchesterUnited e #Juventus sono le candidat… - misorecordsuk : Juve, quale futuro per De Ligt tra contratto, Agnelli e addio a Raiola #Juve #Juventus - JuventusUn : #Conte ritorna alla #Juventus: “Addio #Allegri in estate” L'ANNUNCIO ? -