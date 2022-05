Ignazio e Cecilia, il divertente siparietto: “Sono fortunata” (Di martedì 3 maggio 2022) Umore alto in casa Rodriguez: Cecilia e Ignazio sempre protagonisti sui social Anche questa mattina il clima è disteso in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due fidanzati, più uniti che mai, hanno fornito nuovo materiale ai loro fan intervenendo su Instagram. Intanto la coppia ha ricevuto una visita nel corso della mattinata, come spiegato dalla sorella di Belen: “Stamattina è venuto il giardiniere a tagliare l’erba che era lunga”. E dopo aver rimproverato il cagnolino per aver osato giocando con alcuni suoi capi, Cecilia è passata a scherzare con un Ignazio Moser in perfetto outfit casalingo: “Sono una ragazza fortunata lo so” – ha confessato la showgirl argentina inquadrando il fidanzato in intimo – . La voglia di scherzare è una costante ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 maggio 2022) Umore alto in casa Rodriguez:sempre protagonisti sui social Anche questa mattina il clima è disteso in casa diRodriguez eMoser. I due fidanzati, più uniti che mai, hanno fornito nuovo materiale ai loro fan intervenendo su Instagram. Intanto la coppia ha ricevuto una visita nel corso della mattinata, come spiegato dalla sorella di Belen: “Stamattina è venuto il giardiniere a tagliare l’erba che era lunga”. E dopo aver rimproverato il cagnolino per aver osato giocando con alcuni suoi capi,è passata a scherzare con unMoser in perfetto outfit casalingo: “una ragazzalo so” – ha confessato la showgirl argentina inquadrando il fidanzato in intimo – . La voglia di scherzare è una costante ...

