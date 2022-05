I David di Donatello Stasera in TV su Rai 1. Sorrentino e Mainetti favoriti da 16 nomination (Di martedì 3 maggio 2022) Ci siamo dopo le nomination ai David di Donatello, cariche di sorprese, Stasera Drusilla Foer e Carlo Conti condurranno la 67’edizione. Tutta un’altra storia rispetto allo scorso anno pandemico. In sala ci saranno attrici, attori e i big del cinema italiano e non. Sappiamo già di alcune premiazioni certe e preannunciate dall’Accademia del Cinema Italiano. Parliamo ovviamente del premio alla carriera per Giovanna Ralli e dei premi speciali per Sabrina Ferilli e il regista Antonio Capuano, tra i tanti meriti, maestro anche di Paolo Sorrentino. L’Accademia Stasera assegnerà ben 21 Premi David per il cinema italiano e un Premio David per il cinema straniero . Pluricandidato Il sud Italia, grande protagonista con Napoli e la Calabria. 16 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Ci siamo dopo leaidi, cariche di sorprese,Drusilla Foer e Carlo Conti condurranno la 67’edizione. Tutta un’altra storia rispetto allo scorso anno pandemico. In sala ci saranno attrici, attori e i big del cinema italiano e non. Sappiamo già di alcune premiazioni certe e preannunciate dall’Accademia del Cinema Italiano. Parliamo ovviamente del premio alla carriera per Giovanna Ralli e dei premi speciali per Sabrina Ferilli e il regista Antonio Capuano, tra i tanti meriti, maestro anche di Paolo. L’Accademiaassegnerà ben 21 Premiper il cinema italiano e un Premioper il cinema straniero . Pluricandidato Il sud Italia, grande protagonista con Napoli e la Calabria. 16 ...

Advertising

briromeo0 : @Renzame67 Stasera spero che vedremo qualcosa, comunque a rai 1 ci sono i David di Donatello con Drusilla - Ettore42332696 : @vitaindiretta stasera tutti pronti per David di Donatello che felicità per Sabrina Ferilli e la grande Giovanna ra… - greta69196708 : no ora ve lo devo dire , ma perché straminchia mettendo as it was in tv come base per parlare del David di Donatello io bestemmio -