Tottenham, Conte: «Nessuno pensava potessimo lottare per la Champions…» (Di lunedì 2 maggio 2022) L’allenatore del Tottenham Conte si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria contro il Leicester Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-1 sul Leicester si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in merito alla corsa Champions degli Spurs. LE PAROLE – «Penso che Nessuno ad inizio stagione potesse immaginare il Tottenham in lotta per un posto in Champions, soprattutto a novembre. Per questo motivo dobbiamo essere soddisfatti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) L’allenatore delsi è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria contro il Leicester Antonio, allenatore del, in conferenza stampa al termine della vittoria per 3-1 sul Leicester si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in merito alla corsa Champions degli Spurs. LE PAROLE – «Penso chead inizio stagione potesse immaginare ilin lotta per un posto in Champions, soprattutto a novembre. Per questo motivo dobbiamo essere soddisfatti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

