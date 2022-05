Rula Jebreal a Santoro: “Giustifichi un dittatore sanguinario”. Lui la umilia: “Sapete chi frequenta?” (video) (Di lunedì 2 maggio 2022) “Che tristezza Santoro putiniano”: Rula Jebreal, la giornalista che con il conduttore ha lavorato e del quale è stata ospite in molti programmi, ha attaccato in un tweet il suo ex mentore. Santoro, ospite di Giletti a “Non è l’Arena”, ha tradito prima un lieve imbarazzo anche se poi l’ha messa in riga di brutto. Si accorge solo ora di quanto siano allineate con il mainstream le opinioni della Jebreal. ““Mi rattrista ascoltare Santoro che giustifica un dittatore sanguinario“, ha scritto sui social la cronista. L’affondo di Santoro è profondo: “Rula Jebreal dice che difendo Vladimir Putin? Ho grande stima di Rula, tanto più che lei frequenta tanti potenti nel mondo. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022) “Che tristezzaputiniano”:, la giornalista che con il conduttore ha lavorato e del quale è stata ospite in molti programmi, ha attaccato in un tweet il suo ex mentore., ospite di Giletti a “Non è l’Arena”, ha tradito prima un lieve imbarazzo anche se poi l’ha messa in riga di brutto. Si accorge solo ora di quanto siano allineate con il mainstream le opinioni della. ““Mi rattrista ascoltareche giustifica un“, ha scritto sui social la cronista. L’affondo diè profondo: “dice che difendo Vladimir Putin? Ho grande stima di, tanto più che leitanti potenti nel mondo. ...

La7tv : #nonelarena Michele Santoro ospite di Massimo Giletti: 'Rula Jebreal dice che difendo Putin? Ho grande stima di Rul… - Massimilianosg3 : RT @_DAGOSPIA_: MICHELE SANTORO A NON E' L'ARENA: NON RIESCO PIU' A DORMIRE. RULA JEBREAL? FREQUENTA TANTI... - _DAGOSPIA_ : MICHELE SANTORO A NON E' L'ARENA: NON RIESCO PIU' A DORMIRE. RULA JEBREAL? FREQUENTA TANTI...… - Anna20739779 : RT @Zerovirgola2: Santoro risponde agli attacchi di Rula Jebreal “Forse qualche volta dovrebbe venire come me anche tra quelli che potenti… - GiovannaSerra3 : RT @Zerovirgola2: Santoro risponde agli attacchi di Rula Jebreal “Forse qualche volta dovrebbe venire come me anche tra quelli che potenti… -