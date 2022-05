Respinto ricorso Venezia | con Salernitana si gioca

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il Collegio di Garanzia del Coni haildeldiscusso questo pomeriggio. Lo apprende l’ANSA. La gara con la, saltata lo scorso 6 gennaio a causa dei molteplici casi di Covid nella squadra campana, si giochera’ giovedi’ 5 maggio alle 18, come gia’ programmato dalla Lega Serie A. Non e’ stata accolta dunque la richiesta dei lagunari, che puntava all’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello e ad ottenere lo 0-3 a tavolino. Consiglia

In particolare, i supremi giudici, con il verdetto 17012 depositato oggi dalla Seconda sezione penale – presidente Piero Messini D'Agostini, relatrice Sandra Recchione – hanno respinto il ricorso di ...