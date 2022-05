Pos, le multe per chi nega i pagamenti elettronici e i dati al fisco in automatico: cosa cambia dal 30 giugno (Di lunedì 2 maggio 2022) Il 30 giugno è la data che segna un nuovo inizio per le transazioni digitali in Italia. Il 30 aprile è entrato in vigore il decreto legge numero 36, un documento che introduce nuove misure legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Qui vengono ritoccate alcune indicazioni già diffuse nelle scorse settimane sulle transazioni elettroniche, a partire dalle sanzioni a tutti gli esercenti e i professionisti che non permettono ai loro clienti di utilizzare il Pos. In tutti questi casi verrà applicata una doppia sanzione che si compone di un fisso di 30 euro da sommare al 4 per cento del valore della transazione negata. Per un pagamento di 100 euro quindi la sanzione finale sarà di 134 euro. Inizialemente queste sanzioni dovevano essere applicate dal 1° gennaio 2023, ora sono state anticipate al prossimo 30 giugno. Oltre al ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Il 30è la data che segna un nuovo inizio per le transazioni digitali in Italia. Il 30 aprile è entrato in vigore il decreto legge numero 36, un documento che introduce nuove misure legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Qui vengono ritoccate alcune indicazioni già diffuse nelle scorse settimane sulle transazioni elettroniche, a partire dalle sanzioni a tutti gli esercenti e i professionisti che non permettono ai loro clienti di utilizzare il Pos. In tutti questi casi verrà applicata una doppia sanzione che si compone di un fisso di 30 euro da sommare al 4 per cento del valore della transazioneta. Per un pagamento di 100 euro quindi la sanzione finale sarà di 134 euro. Inizialemente queste sanzioni dovevano essere applicate dal 1° gennaio 2023, ora sono state anticipate al prossimo 30. Oltre al ...

LeggiOggi_it : Dalle #multe ai negozi senza #Pos alla #fatturaelettronica fino ai #concorsi pubblici e formazione dei #docenti. Tu… - infoiteconomia : Pos, le multe per chi nega i pagamenti elettronici ei dati al fisco in automatico: cosa cambia dal 30 giugno - FedericoDiSte20 : RT @FedericoDiSte20: Tra falsità e scuse continua l'eliminazione del contante. - infoiteconomia : Multe Pos, per gli esperti saranno un vero e proprio flop - FocuSicilia : Le sanzioni, attese dal 2012, sono state introdotte dal #governoDraghi e scatteranno dal 30 giugno. Per… -