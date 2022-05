Omicidio Regeni, procura Roma ricorre in Cassazione contro sospensione processo (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – La procura di Roma ha presentato ricorso in Cassazione impugnando l’ordinanza del gup dello scorso 11 aprile di sospensione del processo sull’Omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Con questa iniziativa la procura, con il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco titolare del fascicolo, chiede l’annullamento della decisione del gup e prima ancora della Corte di Assise di Roma per superare la situazione di stasi processuale che si e’ venuta a determinare. I giudici della Terza Corte d’Assise di Roma il 14 ottobre scorso, chiamati a decidere sull’assenza in aula dei quattro 007 egiziani imputati, avevano infatti dichiarato la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladiha presentato ricorso inimpugnando l’ordinanza del gup dello scorso 11 aprile didelsull’di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Con questa iniziativa la, con iltore aggiunto Sergio Colaiocco titolare del fascicolo, chiede l’annullamento della decisione del gup e prima ancora della Corte di Assise diper superare la situazione di stasi processuale che si e’ venuta a determinare. I giudici della Terza Corte d’Assise diil 14 ottobre scorso, chiamati a decidere sull’assenza in aula dei quattro 007 egiziani imputati, avevano infatti dichiarato la ...

