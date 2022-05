Killer in attesa della pena di morte scappa dal carcere con un’agente carceraria forse innamorata (video) (Di lunedì 2 maggio 2022) Continua in Alabama la caccia a Casey White, condannato a 75 anni per una serie di crimini ed in attesa di un processo che potrebbe concludersi con la pena di morte, evaso nei giorni scorsi insieme all’agente carceraria che l’aveva prelevato per portarlo in tribunale. Le autorità stanno ancora cercando di determinare se la donna, che si chiama Vicky White, anche se tra i due non sembrano esserci legami di parentela, sia una complice del detenuto o se sia stata presa in ostaggio. “Ovviamente potrebbe aver agito volontariamente, ma siamo anche preoccupati per la possibilità che qualcuno l’abbia costretta, magari con le minacce, ad aiutare l’evasione”, ha dichiarato alla Cnn Rick Singleton, sceriffo della contea di Lauderdale per la quale lavora l’agente carceraria che venerdì scorso ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Continua in Alabama la caccia a Casey White, condannato a 75 anni per una serie di crimini ed indi un processo che potrebbe concludersi con ladi, evaso nei giorni scorsi insieme all’agenteche l’aveva prelevato per portarlo in tribunale. Le autorità stanno ancora cercando di determinare se la donna, che si chiama Vicky White, anche se tra i due non sembrano esserci legami di parentela, sia una complice del detenuto o se sia stata presa in ostaggio. “Ovviamente potrebbe aver agito volontariamente, ma siamo anche preoccupati per la possibilità che qualcuno l’abbia costretta, magari con le minacce, ad aiutare l’evasione”, ha dichiarato alla Cnn Rick Singleton, sceriffocontea di Lauderdale per la quale lavora l’agenteche venerdì scorso ha ...

AndreaM66756268 : @DilectisG già senza vita perchè come minimo ha seguito il protocollo killer della tachipirina e vigile attesa. - G_Codeglia : In ogni caso, il suo curriculum, seppur non più fresco e giovane, fa paura e incute timore, per cinismo, crudeltà s… - G_Codeglia : La sensazione che personalmente il #RealMadrid mi fa percepire è quella di un serial killer conscio che questo sarà… - Sara60825982 : RT @ANDSIM2112: #Giletti #NonelArena in Italia si arresta chiunque eccetto Politici/Mafiosi,Corrotti,Venduti/Avvelenatori tramite BigPharma… - ANDSIM2112 : #Giletti #NonelArena in Italia si arresta chiunque eccetto Politici/Mafiosi,Corrotti,Venduti/Avvelenatori tramite B… -