Fognini-Basilashvili in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022

Fabio Fognini affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili al primo turno del Masters 1000 di Madrid 2022. Sorteggio benevolo per il tennista azzurro, che sfida uno dei tennisti meno in forma di tutto il circuito Atp. Nel 2022, Basilashvili può infatti vantare un poco invidiabile score di 4 vittorie e ben 13 sconfitte. Nell'ultimo torneo disputato, Monaco, è apparso leggermente in ripresa, ma sarà comunque Fabio a scendere in campo con i favori del pronostico. Il ligure si è aggiudicato l'unico precedente, sul cemento di Cincinnati nel 2022. I due avrebbero dovuto sfidarsi pochi mesi fa a Indian Wells, ma Fognini fu costretto al forfait.

