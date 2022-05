Energia: al via Cdm su dl carburanti (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - E' appena cominciato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri chiamato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti per sforbiciare il prezzo alla pompa. Il Cdm tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti, subito dopo il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - E' appena cominciato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri chiamato a prorogare il taglio delle accise suiper sforbiciare il prezzo alla pompa. Il Cdm tornerà a riunirsi nel pomeriggio per l'esame del decreto aiuti, subito dopo il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa.

