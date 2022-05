Covid e rischio nuova variante, l’avvertimento di Bill Gates (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid e rischio nuove varianti più letali del virus, arriva l’avvertimento di Bill Gates. “Potremmo non aver visto il peggio”, ha infatti spiegato il miliardario e fondatore di Microsoft al Financial Times, spiegando come il mondo sia “ancora a rischio che questa pandemia generi una variante ancora più trasmissiva e ancora più fatale”. Gates ha parlato di un “5%” di possibilità che la pandemia possa peggiorare ed ha quindi esortato i leader mondiali a spendere di più per prepararsi a nuove minacce per la salute. Il miliardario e filantropo ha inoltre chiesto che un team di esperti gestito dall’Organizzazione mondiale della sanità sia impiegato per individuare e prevenire future pandemie. Il costo dell’operazione sarebbe di circa un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 maggio 2022) (Adnkronos) –nuove varianti più letali del virus, arrivadi. “Potremmo non aver visto il peggio”, ha infatti spiegato il miliardario e fondatore di Microsoft al Financial Times, spiegando come il mondo sia “ancora ache questa pandemia generi unaancora più trasmissiva e ancora più fatale”.ha parlato di un “5%” di possibilità che la pandemia possa peggiorare ed ha quindi esortato i leader mondiali a spendere di più per prepararsi a nuove minacce per la salute. Il miliardario e filantropo ha inoltre chiesto che un team di esperti gestito dall’Organizzazione mondiale della sanità sia impiegato per individuare e prevenire future pandemie. Il costo dell’operazione sarebbe di circa un ...

fanpage : Il peggio della pandemia di Covid deve ancora venire. Mentre la maggioranza dei Paesi del mondo – Italia compresa –… - SkyTG24 : #Covid19, Gates: 'C'è il rischio di una nuova variante ancora più letale' - ladyonorato : Segnatevelo bene, perché in autunno cambieranno versione… Il direttore generale dell'Aifa Magrini stupisce tutti: “… - luciaerrica : RT @TarroGiulio: Non c’è aumento di mortalità per Covid tra i bambini. I rischi di ricovero sono ridotti: 1 su oltre 46.000 diagnosi di COV… - la_gata_lova : evvai con l'ottimismo, vai.... vai..... MALATTIE INFETTIVE Bill Gates: «Covid, siamo ancora a rischio Può arrivare… -