Carlos Sainz gioca in difesa | “Nuova Ferrari? Non sono ancora a mio agio”

(Di lunedì 2 maggio 2022) Le luci della ribalta le sta prendendo, quasi tutti, Charles Leclerc in casa. Il monegasco sta dimostrando che laRossa di Maranello è performante grazie alle due vittorie in questa stne di Formula 1 ed alla lotta serrata con la Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen. Nel box del Cavallino Rampante, però, non tuttifelici completamente.fatica a trovare il giusto feeling con la sua vettura. Le parole didicontento di sembrare a miodall’esterno. All’interno dell’abitacolo però nona mio. Noncosì ...

Dopo un avvio di stagione incoraggiante dal punto di vista dei risultati (2° in Bahrain, 3° in Arabia Saudita),ha messo a referto due 'zeri' pesantissimi concludendo anzitempo il Gran Premio d'Australia e quello di Imola a causa di due incidenti. Un doppio ritiro non ancora decisivo ...'Credo che ogni sportivo riconosca quanto fosse speciale Ayrton' , il pensiero invece di. Di seguito i tweet pubblicati dalla Scuderia di Maranello in omaggio di Ayrton Senna.Alla vigilia dell’ultimo GP dell’Emilia-Romagna, il mercato piloti della Formula 1 è tornato ad occupare le prime pagine grazie all’annuncio del rinnovo di contratto di Carlos Sainz, il quale rimarrà ...Dopo un avvio di stagione incoraggiante dal punto di vista dei risultati (2° in Bahrain, 3° in Arabia Saudita), Carlos Sainz ha messo a referto due “zeri” pesantissimi concludendo anzitempo il Gran ...