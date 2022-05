Bagni: “Scudetto? ha ragione Mertens. Spalletti ha una grande colpa. Ecco cosa accadde quando arrivò Maradona” (Di lunedì 2 maggio 2022) Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, critica alcune scelte di Spaleltti che sono costate lo Scudetto. La vittoria contro il Sassuolo e la matematica qualificazione in Champions hanno aumentato il rammarico nei tifosi per il sogno Scudetto sfumato. L’ex guerriero del Napoli di Maradona, Salvatore Bagni, ha commentato la questione ai microfoni del programma Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma sulle frequenze di Radio Marte: “Ha ragione Mertens. Questo era l’anno dello Scudetto e la delusione di Mertens che l’ha vissuta da dentro è vera, lui è il più deluso di tutti. Bisogna dire le cose come stanno e il campionato l’abbiamo perso perché ci è mancato qualcosa. La mentalità è fondamentale, altrimenti, devono ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022) Salvatore, ex calciatore del Napoli, critica alcune scelte di Spaleltti che sono costate lo. La vittoria contro il Sassuolo e la matematica qualificazione in Champions hanno aumentato il rammarico nei tifosi per il sognosfumato. L’ex guerriero del Napoli di, Salvatore, ha commentato la questione ai microfoni del programma Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma sulle frequenze di Radio Marte: “Ha. Questo era l’anno delloe la delusione diche l’ha vissuta da dentro è vera, lui è il più deluso di tutti. Bisogna dire le cose come stanno e il campionato l’abbiamo perso perché ci è mancato qual. La mentalità è fondamentale, altrimenti, devono ...

