ATP Madrid 2022, Lorenzo Musetti: “La pioggia mi ha salvato, sono rientrato in campo con un altro atteggiamento” (Di lunedì 2 maggio 2022) Un successo sofferto per Lorenzo Musetti in quel della Caja Magica di Madrid. Il tennista di Carrara è riuscito a sfangarla nel match contro Ilya Ivashka, guadagnandosi il secondo turno nel Masters1000 sulla terra iberica. L’azzurro è stato intervistato al termine della partita ai microfoni di Ubitennis, in cui ha onestamente ammesso di aver avuto un grosso aiuto dall’interruzione dovuta alla pioggia. Il maltempo è arrivato appena concluso il primo set, perso malamente dal Muso per 6-2; al rientro in campo è entrato in campo tutto un altro giocatore. “La pioggia mi ha salvato – ammette Musetti – alla ripresa sono rientrato in campo più lucido e con le idee più chiare. ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Un successo sofferto perin quel della Caja Magica di. Il tennista di Carrara è riuscito a sfangarla nel match contro Ilya Ivashka, guadagnandosi il secondo turno nel Masters1000 sulla terra iberica. L’azzurro è stato intervistato al termine della partita ai microfoni di Ubitennis, in cui ha onestamente ammesso di aver avuto un grosso aiuto dall’interruzione dovuta alla. Il maltempo è arrivato appena concluso il primo set, perso malamente dal Muso per 6-2; al rientro inè entrato intutto ungiocatore. “Lami ha– ammette– alla ripresainpiù lucido e con le idee più chiare. ...

