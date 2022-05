Amici 21, gelo tra LDA e Rudy Zerbi: un dettaglio non passa inosservato (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutti i fan di Amici non hanno potuto fare altro che notare un dettaglio che conferma il gelo tra LDA e Rudy Zerbi: cos’è successo davvero. Colpo di scena per tutti gli appassionati di Amici. Infatti non ci sarebbero rapporti tra LDA e Rudy Zerbi all’esterno degli studi di Canale 5. Un dettaglio non poteva passare inosservato: i fan restano senza parole. gelo tra i due protagonisti del dating show (Via WebSource)LDA, nome d’arte di Luca d’Alessio, è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Amici 21, nonostante l’eliminazione di poche settimane fa. Nonostante la mancata finale, però, non sono mancate le numerose soddisfazioni per il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutti i fan dinon hanno potuto fare altro che notare unche conferma iltra LDA e: cos’è successo davvero. Colpo di scena per tutti gli appassionati di. Infatti non ci sarebbero rapporti tra LDA eall’esterno degli studi di Canale 5. Unnon potevare: i fan restano senza parole.tra i due protagonisti del dating show (Via WebSource)LDA, nome d’arte di Luca d’Alessio, è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di21, nonostante l’eliminazione di poche settimane fa. Nonostante la mancata finale, però, non sono mancate le numerose soddisfazioni per il ...

