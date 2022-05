200 euro una tantum: Draghi toglie ai ricchi per dare ai poveri, ma sposta il problema inflazione più in là (Di lunedì 2 maggio 2022) Il premier aumenta la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche per dare un po' di sollievo a 28 milioni di dipendenti e pensionati. M5s non vota per l'inceneritore di Roma, Di Maio contro Patuanelli Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 maggio 2022) Il premier aumenta la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche perun po' di sollievo a 28 milioni di dipendenti e pensionati. M5s non vota per l'inceneritore di Roma, Di Maio contro Patuanelli

