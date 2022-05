Roma-Bologna 0-0, Mourinho: “Poca qualità, situazione difficile per noi” (Di domenica 1 maggio 2022) “Partita brutta e con Poca qualità. La sfida contro il Leicester ha influito a livello di stanchezza, così come succederà giovedì prossimo con il ritorno. Per noi la situazione è dura. Oggi abbiamo provato a vincere, abbiamo sbagliato qualche occasione e non abbiamo giocato bene”. Così il tecnico della Roma Josè Mourinho è intervenuto dopo il pareggio a reti bianche contro il Bologna nella 35esima giornata della Serie A 2021/2022. “I quattro cambi insieme? Ho cercato di dare più qualità, ma non hanno avuto l’impatto che speravo. Non sono entrati bene” aggiunge il portoghese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 1 maggio 2022) “Partita brutta e con. La sfida contro il Leicester ha influito a livello di stanchezza, così come succederà giovedì prossimo con il ritorno. Per noi laè dura. Oggi abbiamo provato a vincere, abbiamo sbagliato qualche occasione e non abbiamo giocato bene”. Così il tecnico dellaJosèè intervenuto dopo il pareggio a reti bianche contro ilnella 35esima giornata della Serie A 2021/2022. “I quattro cambi insieme? Ho cercato di dare più, ma non hanno avuto l’impatto che speravo. Non sono entrati bene” aggiunge il portoghese. SportFace.

