Roby Facchinetti | “I Pooh li sogno ogni notte e Stefano c’è sempre”

(Di domenica 1 maggio 2022)oggi compie 78 anni e per festeggiare ha scelto Domenica In e le domande di Mara Venier. Impossibile non parlare deie did’Orazio, li sogna… ie il suo adorato. Ha cercato di capire il motivo e la risposta diè che la loro è stata una storia molto importante e forte, non parla di musica ma di vita personale, di ognuno di loro. Perché ognuno dei componenti deiha vissuto più tempo con il gruppo che con i figli e le mogli. Sche lo riportanoai loro concerti, ai loro viaggi insieme, alle incisioni dei brani, alla loro vita che a 360° coinvolgeva tutto,. “Noi non abbiamo mai ...

RaiUno : Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli, Aiello e tanti altri ospiti oggi da #MaraVenier. #DomenicaIn è in diretta su R… - RaiNews : “Rispetto a quando avevo 20 o 30 anni, io non ho rinunciato a nulla. Oggi continuo a fare tutto” - 24Trends_Italia : 1. Roby Facchinetti - 100mille+ 2. Empoli-Torino - 100mille+ 3. Chiara Nasti - 50mille+ 4. Teo Teocoli - 50mille+ 5… - marcoluci1 : RT @reese_86: Vedi insieme oggi Roby Facchinetti e Red Canzian, dopo 50 anni di musica insieme e dopo che le strade si sono separate 6 anni… - marcoluci1 : RT @MontiFrancy82: A #DomenicaIn ospiti @RobyFacchinetti @TeocoliOfficial #KatiaRicciarelli #PeppinoDiCapri @AdrianoPanatta e #PaoloBertolu… -

Riccardo Fogli e, cala il gelo in studio'I Pooh non esistono più':e Riccardo Fogli fanno calare il gelo da Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Quando la pdrona di casa ha chiesto loro se il gruppo si riunirà in futuro, il primo a rispondere è stato ...Roby Facchinetti oggi compie 78 anni e per festeggiare ha scelto Domenica In e le domande di Mara Venier. Impossibile non parlare dei Pooh e di Stefano d’Orazio, li sogna sempre… i Pooh e il suo ...Spettacoli e Cultura - Giovanna Lorenzi è la moglie di Roby Facchinetti ovvero il famoso tastierista e cantante dei Pooh. I due stanno insieme esattamente dal ... ...