Questa Insta 360 viene assaggiata, masticata e sputata da uno squalo riprendendo tutto e continuando a funzionare – VIDEO (Di domenica 1 maggio 2022) Una VIDEO di ventisette secondi. Quanto basta per confermare che uno squalo mangia praticamente qualsiasi cosa gli si pari di fronte. E la forza di un Insta 360, che può essere masticata senza subire gravi danni. Insta360 – Computermagazine.itL'Insta 360 ONE X2 è un action camera niente male: realizza VIDEO in 5,7K con una stabilizzazione "inamovibile". Una steadycam tascabile a 360°, che non si lascia sfuggire neanche un dettaglio. Può riprendere tutto a 360° e poi reinquadrare le riprese in qualsiasi direzione nell'app. Ha lo stesso design compatto della ONE X, ma con in più un touchscreen, resistenza all'acqua fino a 10 metri di profondità, e tante nuove funzioni. E' resistente all'acqua fino a 10 metri, senza bisogno di ...

