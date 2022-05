‘Pampa’ Sosa in Curva A: il messaggio d’amore per Napoli (Di domenica 1 maggio 2022) Ieri durante Napoli–Sassuolo c’era un ospite speciale in Curva A: Roberto ‘Pampa‘ Sosa. L’ex attaccante è rimasto legatissimo ai colori azzurri e anche ieri ha dimostrato tutto il suo amore per la maglia, scegliendo un settore popolare per assistere alla gara contro i neroverdi. Sosa NapoliSosa al ‘Maradona’ in Curva A: il messaggio per Napoli Pampa Sosa in Curva A al Maradona. L’ex attaccante del Napoli ieri ha voluto assistere, insieme alla famiglia al match contro il Sassuolo ma l’ha fatto tornando dai tifosi che gli hanno sempre fatto sentire il proprio calore. Su Instagram ha pubblicato alcune foto e un video con un bellissimo messaggio per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 1 maggio 2022) Ieri durante–Sassuolo c’era un ospite speciale inA: Roberto ‘Pampa‘. L’ex attaccante è rimasto legatissimo ai colori azzurri e anche ieri ha dimostrato tutto il suo amore per la maglia, scegliendo un settore popolare per assistere alla gara contro i neroverdi.al ‘Maradona’ inA: ilperPampainA al Maradona. L’ex attaccante delieri ha voluto assistere, insieme alla famiglia al match contro il Sassuolo ma l’ha fatto tornando dai tifosi che gli hanno sempre fatto sentire il proprio calore. Su Instagram ha pubblicato alcune foto e un video con un bellissimoper ...

