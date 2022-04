Una email per la sicurezza: “Strade sicure“ va potenziata a Napoli e non ridimensionata (Di martedì 5 aprile 2022) Operazione “Strade sicure”: “La nostra municipalità negli ultimi mesi ha avuto una recrudescenza con alcuni omicidi avvenuti soprattutto a Fuorigrotta, sarebbe opportuno se non necessario un potenziamento di detti presidi invece di ridimensionare la presenza dei militari”. Nel riassetto previsto dell’operazione “Strade sicure“ da parte del Ministero dell’Interno è prevista la riduzione di 1400 militari Leggi su 2anews (Di martedì 5 aprile 2022) Operazione “”: “La nostra municipalità negli ultimi mesi ha avuto una recrudescenza con alcuni omicidi avvenuti soprattutto a Fuorigrotta, sarebbe opportuno se non necessario un potenziamento di detti presidi invece di ridimensionare la presenza dei militari”. Nel riassetto previsto dell’operazione ““ da parte del Ministero dell’Interno è prevista la riduzione di 1400 militari

antonellaa262 : Operazione “Strade Sicure”: “Sarebbe opportuno se non necessario un potenziamento di detti presidi invece di ridime… - xboobsrita : @team_world @MarcoMoriniTW buon pomeriggio, una curiosità, se nel caso non arriva l'email con il segnaposto per il… - huchukato : “Ma io non ce l’ho una email, no nemmeno un cellulare” Cit. @sonospento @humarius @mavedite @Olg4doc @Carmi752 - sempreconliam : sto ad aggiornare le email una volta al minutooooooo - ifelycouldfIy : mi consigliate una ff su wattpad perché ho perso l'account ao3 e ci vogliono trenta giorni per riavere l'accesso con un'altra email -