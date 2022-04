SMS con buono benzina Regione Lazio ancora di scena ad aprile (Di martedì 5 aprile 2022) Sta circolando nuovamente il messaggio SMS con buono benzina Regione Lazio sui telefoni di tantissimi italiani. Esattamente come già accaduto nei primi giorni di marzo nel caso di una nuova ondata di invii, possiamo ribadire che si tratta di un tentativo di truffa che sfrutta il particolare momento storico e tanto più il nome dell’organizzazione locale, sempre a torto. Cosa c’è scritto all’interno dei nuovi SMS con buono benzina Regione Lazio? Nel testo si fa riferimento all’uscita del decreto che ha l’obiettivo di distribuire voucher carburante. Dunque si invita l’ignaro utente di turno a riscattare il proprio buono appunto, attraverso un link. Quest’ultimo, dall’URL, sembrerebbe fare riferimento alla Regione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 aprile 2022) Sta circolando nuovamente il messaggio SMS consui telefoni di tantissimi italiani. Esattamente come già accaduto nei primi giorni di marzo nel caso di una nuova ondata di invii, possiamo ribadire che si tratta di un tentativo di truffa che sfrutta il particolare momento storico e tanto più il nome dell’organizzazione locale, sempre a torto. Cosa c’è scritto all’interno dei nuovi SMS con? Nel testo si fa riferimento all’uscita del decreto che ha l’obiettivo di distribuire voucher carburante. Dunque si invita l’ignaro utente di turno a riscattare il proprioappunto, attraverso un link. Quest’ultimo, dall’URL, sembrerebbe fare riferimento alla...

