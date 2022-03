Vlahovic e i fischi: Allegri minimizza. Occhio a Piatek, l’uomo di Coppa Italia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per quanto Allegri provi a metterne persino in dubbio la presenza dal 1?, Dusan Vlahovic è inevitabilmente l’uomo copertina di Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Non che al Franchi sia una situazione nuova. Senza tirare in ballo Baggio, di ex fischiatissimi negli ultimi anni se ne sono contati tanti: da Salah a Bernardeschi passando per Chiesa. Stavolta è un’altra situazione, un’altra stagione, iniziata in viola e conclusa in bianconero, con una finale da conquistare che darebbe altro valore ad un ritorno fin qui deludente per Allegri. Il tecnico prova a stemperare gli animi, parla di “grande serata di sport”, di un “Vlahovic riconoscente” ai viola e dei problemi “che sono la guerra e non Dusan”. Valgono i gol in trasferta. La ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per quantoprovi a metterne persino in dubbio la presenza dal 1?, Dusanè inevitabilmentecopertina di Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di. Non che al Franchi sia una situazione nuova. Senza tirare in ballo Baggio, di exatissimi negli ultimi anni se ne sono contati tanti: da Salah a Bernardeschi passando per Chiesa. Stavolta è un’altra situazione, un’altra stagione, iniziata in viola e conclusa in bianconero, con una finale da conquistare che darebbe altro valore ad un ritorno fin qui deludente per. Il tecnico prova a stemperare gli animi, parla di “grande serata di sport”, di un “riconoscente” ai viola e dei problemi “che sono la guerra e non Dusan”. Valgono i gol in trasferta. La ...

