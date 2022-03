Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 17:45 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Viabilità DEL 2 MARZO 2022 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO PIU’ AVANTI PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI IL BIVIO CON LA Roma-FIUMICINO E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA, IN USCITA DA Roma SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AI CANTIERI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI STA PERCORRENDO L’A12 Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO PIU’ AVANTI PER TRAFFICO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI IL BIVIO CON LA-FIUMICINO E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONESUD LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA, IN USCITA DASULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA PASSIAMO AI CANTIERI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI STA PERCORRENDO L’A12...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A1, occhio a una chiusura notturna In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:Verso Roma: - per le brevi percorrenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria dove, per l'...

Imperia, mercato Porto Maurizio: con spostamento banchi riapre parte bassa via Cascione. Ecco come cambia la viabilità ...mercato settimanale di Porto Maurizio saranno trasferite dalla parte bassa di via Cascione a piazza Ricci e piazza Roma. Imperia: modifiche al mercato di via Cascione, ecco come cambia la viabilità ...

