Ucraina | Galassi Api | ' da guerra effetti devastanti su pmi italiane'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - "C'è molta preoccupazione rispetto alle conseguenze economiche" dellain"che colpiranno l'Italia e le piccole e medie imprese, già messe duramente alla prova". Lo afferma Paolo, presidente di Api, l'associazione delle piccole e medie industrie. "Gli imprenditori hanno tenuto duro durante due anni di pandemia globale, hanno investito, si sono riorganizzati, ma, negli ultimi mesi, hanno dovuto rimboccarsi nuovamente le maniche per far fronte a un aumento esorbitante dei costi dell'energia, al rincaro delle materie prime o, spesso, all'impossibilità di trovarle, a cui si sono aggiunti maggiori costi di trasporto, blocchi e ritardi nelle consegne". Secondo un sondaggio condotto dall'ufficio studi di Api, il 15% delle imprese ha consumi energetici rilevanti. Di queste, il 4% ha sospeso ...

Advertising

paolo_galassi : @bentivoglio_l E se fosse sotto terapia cortisonica? E se sentisse di non avere più tempo? E se la resistenza ucrai… - roberto_galassi : RT @barbarajerkov: “L’esercito russo è arrivato per sterminare gli scagnozzi del regime giudeo-capitalista” Volantino dell’esercito russo d… - roberto_galassi : RT @lucianocapone: Mentre a Kiev gli ucraini una mattina si sono svegliati e hanno trovato l’invasore, l’@Anpinazionale fa un comunicato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Galassi

Il Sannio Quotidiano

... Confartigianato Patrizia De Luise, Confesercenti Carlo Sangalli, Confcommercio Paolo, API ... per affrontare sfide e difficoltà in campo, dalla pandemia al caro energia, dalla crisi...Ringraziamo Papa Francesco per aver promosso la Giornata di preghiera per la pace inin un ...Ronca Isabella Albano Isabella Giannini Johano Karlo Rinaldo Laura Branchetti LauraLaura ...Milano, 2 mar. (Adnkronos) - "C è molta preoccupazione rispetto alle conseguenze economiche" della guerra in Ucraina "che colpiranno l Italia e le piccole e medie imprese, già messe duramente ...NOVI SAD (SERBIA) (ITALPRESS) - L'argento, le lacrime e l'orgoglio. L'Italia conquista uno splendido secondo posto nella gara a squadre di sciabola maschil ...