Ucraina | diciamolo chiaramente | l’Italia è in guerra

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Zuppa di Porro. Maè entrata o non è entrata in? Opinioni contrastanti. Quirico e quel palazzo vuoto dell’Onu. Mercati giù, ma sprofondano anche i tassi di interesse. Questa storia di D’Alema che voleva vendere i sottomarini ai colombiani è pazzesca. Finita la pandemia, ma non le restrizioni e per Mf il vaccino Pfizer non funiona sui bambini. I centri sociali possono occupare. E Fiore da cinque mesi in galera per assalto Cgil e senza processo #rassegnastampa2marzo L'articolo proviene da Nicola Porro.