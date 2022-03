**Ucraina: Conte, 'in Parlamento un solo no M5S, in altri partiti di più'** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Sulla crisi ucraina "ieri il Parlamento è stato compatto e anche nel Movimento 5 stelle c'è stato un solo un voto contrario mentre negli altri partiti di maggioranza ce ne sono stati di più e anche astensioni". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Sulla crisi ucraina "ieri ilè stato compatto e anche nel Movimento 5 stelle c'è stato unun voto contrario mentre neglidi maggioranza ce ne sono stati di più e anche astensioni". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

