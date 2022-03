Torino: debutto amaro per Viola, altri 4 azzurri in campo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel Challenger sul veloce indoor piemontese esordio anche per Vavassori, mentre Agamenone, Fabbiano e Zeppieri vanno a caccia dei quarti Leggi su federtennis (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel Challenger sul veloce indoor piemontese esordio anche per Vavassori, mentre Agamenone, Fabbiano e Zeppieri vanno a caccia dei quarti

Advertising

zazoomblog : Torino: cinque azzurri in campo fra debutto e 2° turno - #Torino: #cinque #azzurri #campo - zazoomblog : Torino: debutto per Nardi - #Torino: #debutto #Nardi - zazoomblog : Torino: debutto per Nardi - #Torino: #debutto #Nardi - LuigiEmanueleDi : #PortaNuova, tra arrivi e partenze il debutto dei graffiti di #Banksy ?? Riapre al pubblico dopo 15 anni la Sala de… - giuggiolalibera : 'Porta Nuova, tra arrivi e partenze il debutto dei graffiti di Banksy - la Repubblica' -