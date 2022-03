Soleil Sorge, la madre litiga con una vippona (Di mercoledì 2 marzo 2022) La madre di Soleil Sorge litiga con una gieffina Questa settimana, come già accaduto in passato, la madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, è tornata a difendere la figlia. Questa volta, però, lo ha fatto sui social, finendo a litigare con una ex vippona. Il tutto, come riporta anche anche sito Biccy e accaduto quando L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladicon una gieffina Questa settimana, come già accaduto in passato, ladi, Wendy Kay, è tornata a difendere la figlia. Questa volta, però, lo ha fatto sui social, finendo are con una ex. Il tutto, come riporta anche anche sito Biccy e accaduto quando L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

aljluu : RT @Ilmiosenso33: A 00:44 vediamo Soleil Sorge spiegare ad @aldomontano0586 che le Olimpiadi vengono prese “più leggermente” rispetto al Gr… - GiuseppeporroIt : “Mi sono fatta molto male', Soleil Sorge ferisce per sbaglio Lulù Selassié (VIDEO) #gfvip #lulu #SoleilSorge - MariaAltos : RT @regno_disoleil: ?? ULTIM’ORA ?? Soleil sorge arrestata per aver infranto le regole Jesuite Processata dal giudice Jessica Selassie. Pe… - ceci_patrizia : RT @Ilmiosenso33: A 00:44 vediamo Soleil Sorge spiegare ad @aldomontano0586 che le Olimpiadi vengono prese “più leggermente” rispetto al Gr… - ClaudiaMarchio9 : RT @regno_disoleil: ?? ULTIM’ORA ?? Soleil sorge arrestata per aver infranto le regole Jesuite Processata dal giudice Jessica Selassie. Pe… -