Ric Flair | “Ho perso ogni contatto con Triple H”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 marzo 2022) RicH hanno condiviso per tanto tempo show e vita reale. I due hanno fatto parte della stessa stable (Evolution), hanno condiviso feud e alleanze, scelte di booking e l’introduzione nella Hall Of Fame. Un sodalizio che lo stesso Levesque ha rimarcato più volte nel passato. Sodalizio che ora sembra non essere così forte come un tempo. Le parole di RicRic, interpellato nel suo podcast sulle condizioni di salute del collega, ha detto di non sentirlo da tantissimo tempo e dunque di non sapere come stia. È possibile cheH abbia tagliato un po’ di contatti dopo l’infarto che l’ha colpito diversi mesi fa.